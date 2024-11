Ilgiorno.it - Il farmaco spray contro il diabete: "Basta differenze: sia gratis per tutti"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale a metà settembre anche sulla scorta delle richieste nel frattempo arrivate da alcune associazioni della disabilità e del terzo settore nonché dalle famiglie. Con la delibera in questione la Regione si è infatti impegnata a distribuire gratuitamente il Baqsimi, vale a dire il glucagone formatonecessario per chiunque sia costretto a convivere con ilmellito di tipo 1. Un provvedimento, quello proposto dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, finanziato con 300mila euro del Fondo sanitario regionale, almeno per ora. Si è infatti in attesa che l’Aifa (Agenzia Italiana del) decida se rendere o no rimborsabile ilin formatocome già avviene per quello somministrato tramite siringa e puntura. La decisione dell’Agenzia dovrebbe essere comunicata entro fine anno.