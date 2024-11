Oasport.it - GP Brasile F1, quando si recuperano le qualifiche? Programma rivoluzionato, cambia anche l’orario della gara

Domani, 3 novembre, andrà in scena una domenica un po’ particolare in, ventunesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato storico di Interlagos, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto del particolare disegno del circuito: una pista vecchio stile. Lo schedule originario è statoto visto quanto accaduto nel day-2 del week end. Leper definire lo schieramento di partenza sono state posticipate a domani per la perturbazione copiosa che si è abbatuta in queste ore sulla zona. Al fine dintire la sicurezza dei piloti, vista la scarsa di visibilità, il time-attack andrà in scena domani alle ore 11.30 italiane.toche partirà alle 16.30 italiane.