FANTACALCIO – Udinese-Juventus | gol di Thuram o autogol di Okoye? La decisione della Lega

Leggi tutto su Sportface.it

Lapassa in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Thiago Motta sbloccano il risultato grazie ad una grandissima azione di Khephrenche elude l’intervento del difensore dell’e poi lascia partire un tiro che si schianta sul palo e sbatte sulla schiena die finisce in porta. Per gli amici delladi Serie A ha assegnatoal portiere in quanto, senza la sua deviazione, la palla non sarebbe mai entrata in porta e anzi sarebbe uscita.: gol didi? LaSportFace.