Come proteggersi dal freddo | ecco il tessuto migliore!

L’inverno è alle porte, le temperature sono in picchiata e il pensiero va, ovviamente, adalci allora alle prese con il cambio di stagione: è tempo ormai di riorganizzare l’armadio con i capi giusti per combattere il gelo e l’umidità, tipici del periodo. Ma sapetefare per scegliere gli indumenti giusti e stare sempre al caldo? Pronte a scoprirli? Via!dalil! Senza dubbio, ilche ci proteggerà da temperature rigide è la lana. Fin dall’antichità, infatti, il vello delle pecore rappresenta labarriera di cui rivestirsi per superare l’inverno. Anche se può irritare le pelli delicate, arrossarle o allergizzarle, la sua composizione assicura il giusto grado di tepore ed evita la dispersione del calore corporeo.