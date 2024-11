Gaeta.it - Arresto a Serramanna: uomo di 49 anni accusato di violenza domestica sulla compagna

Facebook WhatsApp Twitter A, un comune situato nel Sud Sardegna, undi 49è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la propria. Questo caso mette in luce una situazione drammatica di, in cui la vittima ha trovato la forza di chiamare il numero d’emergenza per chiedere aiuto. Grazie alla sua prontezza, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, arrestando il presunto aggressore e portandolo in caserma. Il contesto dellain Sardegna Laè un problema serio e diffuso in molte comunità italiane, inclusa la Sardegna. Questa forma di, spesso silenziosa e invisibile, colpisce donne di ogni età e condizione sociale. Negli ultimi, le forze dell’ordine e le istituzioni locali hanno intensificato gli sforzi per affrontare e prevenire questi episodi.