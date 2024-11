Quotidiano.net - Amélie Nothomb: "Sono nata sopravvissuta. Non potevo che scrivere"

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Perfetto palcoscenico il Teatro Carcano, domani (ore 19,30), per l’istrionica scrittrice belga francofona che si è creata sapientemente addosso un personaggio:(in realtà è Fabienne Claire), che dice di esserea Kobe, Giappone, il 13 agosto 1967 (mentre èa Etterbeek, Bruxelles, il 9 luglio 1966). Premiatissimo il suo talento narrativo, elaborato in un libro all’anno, seppur dichiara che, incominciando aa 17 anni, ha prodotto anche sette romanzi l’anno. L’ultimo alloro le verrà conferito durante la serata milanese: il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024, per il 32° (se il calcolo ufficiale è corretto) romanzo Psicopompo. Il termine, nella mitologia, designa la divinità con funzioni di guida delle anime dalla vita alla morte (o viceversa).