Lanazione.it - Agenzia viaggi, multe ingiuste. La Cassazione annulla tutto

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Le duefatte dalla polizia municipale ad un’difiorentina – aveva organizzato un tour che, partendo dal capoluogo regionale, toccava Siena, San Gimignano, Chianti, Pisa e Lucca – non dovevano essere elevate. Il caso è finito in. E l’ordinanza che ha il valore di una sentenza ha dato ragione all’difacendo chiarezza, una volta per tutte, sulla possibilità di gestire direttamente il trasporto clienti impiegando proprie auto e mini van. "E’ l’inizio della fine del monopolio di Ncc e taxi – osserva in una nota Fiavet Toscana – sui trasporti turistici".inizia quando, il 9 maggio 2018, scattano due verbali nei confronti dell’per aver adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso. Svolgendo dunque tale attività senza il relativo certificato di abilitazione professionale.