Abusi sessuali su un bambino. Sì alla revisione del processo. L’uomo dal carcere ai domiciliari

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Nove anni di. Una condanna esemplare per un reato orribile:, cinquantenne, era accusato di aver abusato sessualmente di un. Accusato e condannato, come detto. Con sentenza passata in giudicato e le porte delche per lui si sono aperte a giugno 2023. La violenza, secondo quanto accertato dal tribunale di prima istanza, si è consumata nella casa (in un piccolo centro umbro) che il cinquantenne condivideva con la nonna del, poco meno di sette anni all’epoca dei fatti, nell’estate 2017. Ma lui si è sempre professato innocente. Lo ha detto in tutte le sedi, a tutti, in più circostanze. E lo ha detto anche agli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, che hanno deciso di prendere in considerazione il suo caso che, ora, per decisione della Corte d’appello di Firenze, è stato riaperto.