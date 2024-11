Violenza su bambine in comune della provincia di Firenze: un’accusa choc emerge dall’inchiesta - Facebook WhatsApp Twitter Un’inchiesta sconvolgente ha rivelato che un uomo di 41 anni, originario dell’hinterland fiorentino, sarebbe stato accusato di aver commesso abusi su sette bambine tra il 2014 e il 2018. L’indagato, noto nella comunità locale, sfruttava la fiducia dei genitori delle vittime, di cui era diventato amico, per perpetrate atti di Violenza che avrebbero avuto luogo anche nei locali di una comunità di Testimoni di Geova. La genesi dell’inchiesta Le prime segnalazioni sull’uomo sono emerse nel 2022, quando alcune delle bambine coinvolte hanno iniziato a confidarsi circa le esperienze vissute, svelando un vero e proprio incubo che si era prolungato per anni. Prima del 2022, nessun sospetto era sorto tra i genitori e nella comunità riguardo a questo “amico” che aveva guadagnato la loro fiducia. Gaeta.it - Violenza su bambine in comune della provincia di Firenze: un’accusa choc emerge dall’inchiesta Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un’inchiesta sconvolgente ha rivelato che un uomo di 41 anni, originario dell’hinterland fiorentino, sarebbe stato accusato di aver commesso abusi su settetra il 2014 e il 2018. L’indagato, noto nella comunità locale, sfruttava la fiducia dei genitori delle vittime, di cui era diventato amico, per perpetrate atti diche avrebbero avuto luogo anche nei locali di una comunità di Testimoni di Geova. La genesi dell’inchiesta Le prime segnalazioni sull’uomo sono emerse nel 2022, quando alcune dellecoinvolte hanno iniziato a confidarsi circa le esperienze vissute, svelando un vero e proprio incubo che si era prolungato per anni. Prima del 2022, nessun sospetto era sorto tra i genitori e nella comunità riguardo a questo “amico” che aveva guadagnato la loro fiducia.

