Valencia, muore nell'alluvione anche il calciatore Castillejo (Di venerdì 1 novembre 2024) Il 28enne, con un passato nelle giovanili Valencia, è tra le persone morte nell'alluvione, che sta devastando in questi giorni la regione Valenciana Ilgiornale.it - Valencia, muore nell'alluvione anche il calciatore Castillejo Leggi tutto su Ilgiornale.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il 28enne, con un passatoe giovanili, è tra le persone morte, che sta devastando in questi giorni la regionena

La Spagna continua fare i conti la Dana, il ciclone che sta mettendo in ginocchio la Comunidad Valenciana. Tra le centinaia di vittime dell'alluvione, che ha colpito negli ultimi giorni la zona sud es ...

Terribile tragedia nel mondo del calcio. E' tra le vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia in queste ore di tormenti.

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, ...

C'è anche un calciatore tra le oltre 150 vittime della terribile alluvione che in questi giorni ha travolto la parte orientale della Spagna: José Castillejo ...