Una donna di circa 35 anni è stata Soccorsa al largo di Arenzano durante un'immersione sul relitto della Haven. L'allarme è scattato poco prima delle 16 di venerdì 1 novembre 2024.L'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa Ponente si sono recate al porto di Arenzano, nel frattempo

Soccorsa durante immersione sulla Haven, in elicottero al San Martino

Una donna di circa 35 anni è stata soccorsa al largo di Arenzano durante un'immersione sul relitto della Haven. L'allarme è scattato poco prima delle 16 di venerdì 1 novembre 2024.

Sub morto durante immersione sul relitto della Haven a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - Un sub è morto stamani durante una immersione in mare sul relitto della petroliera Haven davanti ad Arenzano (Genova). Sono intervenuti i soccorsi e gli uomini della ...

Sub muore durante l'immersione nel relitto della petroliera Haven: la maledizione della nave, già 7 vittime

Un sub, Giovanni Sclavi, 43enne di Pavia, è morto stamani durante una immersione in mare sul relitto della petroliera Haven davanti ad Arenzano (Genova). Sono intervenuti i soccorsi e gli uomini ...

Malore durante l'immersione: sub soccorso in codice rosso

Si trattava di un uomo di circa 40 anni che aveva avuto un malore durante l'immersione, sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde di Camogli, il sub è stato ...