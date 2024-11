Ilrestodelcarlino.it - "Rete di spaccio nella vallata". Sequestrati chili di droga, due arresti e case perquisite

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Una "" di. Gli inquirenti la definiscono così: una ragnatela di presunti pusher delladiffusa "". Nello specifico, si tratta della "del Montone". Al vertice di questa piramide figurerebbero, nell’ipotesi accusatoria della procura, due persone, un 49enne e un 51enne, arrestati dai carabinieri. In casa i due detenevano, stando alle risultanze dei militari dell’Arma comunicate in una nota, "12,6di hashish e 100 grammi di cocaina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi". In manette sono finiti due italiani, "ritenuti i presunti responsabili del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti".