Sangiuliano, durante il confronto con Italo Bocchini Formigli le ha ricordato che su di lei pendono le accuse di minaccia a corpo politico e di lesioni Scontro tra Maria Rosaria Boccia e Italo Bocch Ilgiornaleditalia.it - Piazza Pulita, Boccia : "Contratto inesistente", Bocchino: "Sangiuliano non lo ha firmato perché lei diceva falsamente di essere incinta" - VIDEO Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: L'imprenditrice di Pomperi è tornata in diretta tv per dare la sua versione dei fatti sul caso, durante il confronto con Italo Bocchini Formigli le ha ricordato che su di lei pendono le accuse di minaccia a corpo politico e di lesioni Scontro tra Maria Rosariae Italo Bocch

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maria Rosariae Italo Bocchino, il botta e risposta asulmai firmato; LA 7 * "" - PUNTATA 31/10/2024: «LA VIDEOINTERVISTA DI CORRADO FORMIGLI A MARIA ROSARIA» (LINK - RIVEDI - REPLICA - INTEGRALE MIN 18.55 SEC);, la ferita di Sangiuliano e la lite a Piazzapulita con Italo Bocchino;torna a Piazzapulita per il caso Sangiuliano: «La chiave d'oro di Pompei non ce l'ho io»; Piazzapulita,tra caso laurea e la ferita di Sangiuliano. Bocchino: "Cumulo di bugie"; I messaggi degli esponenti di governo, la nomina da Consigliera, le foto con l’ex ministro: la versione disul caso Sangiuliano; Approfondisci 🔍

Maria Rosaria Boccia e Italo Bocchino, il botta e risposta a Piazza Pulita sul contratto mai firmato

(video.corriere.it)

Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Piazzapulita, Boccia tra caso laurea e la ferita di Sangiuliano. Bocchino: "Cumulo di bugie"

(iltempo.it)

Ieri sera Maria Rosaria Boccia è tornata negli studi di Piazza Pulita su La7, ma pressoché nulla è cambiato ... Ed è per questo che l'ex ministro non ha proceduto a ufficializzarle il contratto di ...

Maria Rosaria Boccia torna a parlare: «Su di me gogna mediatica, vivo segregata in casa»

(lettera43.it)

«Sangiuliano, che è una persona onesta, non poteva controfirmare il contratto di una donna che scrive mentre lui era a Rimini in una email: “Domani mattina io e il bambino andiamo a fare le analisi…”» ...

Boccia di nuovo in tv: “Sulla ferita a Sangiuliano chiarirò quando sarà tutto finito”

(msn.com)

E, ancora una volta, insiste sul fatto di avere avuto il coraggio che ad altri è mancato: "Metto la faccia e rispondo a quello che alcune persone non hanno il coraggio di fare uscire e usano i ...