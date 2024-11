Poste Italiane informa che in tutti i 23 Atm Postamat del territorio cesenate è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica. Con la nuova funzionalità “cardless”, infatti, è sufficiente utilizzare le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in Cesenatoday.it - Novità alle Poste, allo sportello automatico si preleva senza carta: basta l'app Leggi tutto su Cesenatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cesenatoday.it:Italiane informa che in tutti i 23 Atm Postamat del territorio cesenate è possibilere contantil’utilizzo dellaelettronica. Con la nuova funzionalità “cardless”, infatti, è sufficiente utilizzare le app “Pay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pagamento pensioni di settembre 2024, le date in calendario diItaliane e le ultime novità;, rinnovato contratto. Aumento di 230 euro e sperimentazione della settimana corta; Ecco come sarà possibile il passaporto negli uffici postali Polis;, al via il servizio passaportosportello per città sopra i 15 mila abitanti; Passaporto: ecco dove è possibile richiederlo anchee con consegna a domicilio; Il passaporto? Con Polis si rinnova

Pagamento pensioni di novembre 2024, le date in calendario di Poste Italiane e ultime novità

(msn.com)

Le prossime pensioni verranno accreditate il 4 novembre 2024 sui conti corrente, mentre dal 2 novembre 2024 è prevista l’erogazione in contanti agli sportelli postali. Vediamo come cambieranno i tratt ...

Poste modifica i buoni fruttiferi di 4 anni, ma non è una buona notizia: la novità

(notizie.com)

Rispetto al 2023, i tassi di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali hanno fatto registrare un calo: la novità.

Novità buoni fruttiferi Poste, c’è un grande ritorno: l’annuncio che riguarda anche te

(abruzzo.cityrumors.it)

I buoni si possono sottoscrivere direttamente online, dal portale web o dall’app, o in ufficio postale allo sportello. Una soluzione che potrà permettervi una rendita interessante dei vostri risparmi.

Abruzzo. Pescara: il ticket si paga anche alle Poste. Allo sportello oppure on line

(quotidianosanita.it)

Il versamento può essere effettuato anche online collegandosi al sito postesalute.poste.it. 06 MAG - Il ticket sanitario per le prestazioni già prenotate erogate dall'Asl di Pescara ora potrà ...