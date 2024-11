Bergamonews.it - Ncis, Tale e quale, Piccoli brividi o Annabelle 3? La tv del 1° novembre

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: Per la prima serata in tv, venerdì 1°, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Show”, condotto da Carlo Conti. Il programma in cui 11 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mille storie”: mentre Vance è di fronte alla tomba della moglie con il figlio, un cecchino gli spara alla schiena. Il direttore si salva, ma seguono delle esplosioni in luoghi collegati all’N.C.I.S. L’agenzia è presa di mira. Su RaiTre alle 21.25 sarà la volta di “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio. Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.