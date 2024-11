Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: alle 19.30 le qualifiche Sprint, la Ferrari sfida Norris e Verstappen (penalizzato)

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.45 Buonasera e bentornati ad Interlagos! Tra 45 minuti esatti scatterà laQualifying del Gran Premio di San Paolo LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 16.36 E’ tutto per questa. Appuntamento19.30 per laQualifying. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.35 Mercedes, di cui si è parlato decisamente poco alla vigilia, sembra trovarsi bene, come confermato dal crono di Russell. Da valutare le prestazioni in relazione alla mappatura dei motori. Ricordiamo cheandrà in penalità di 5 posizioni in griglia, ma per la gara di domenica non per la. 16.3419.30 italiane ci saranno leQualifying. Vedremo se le cose cambieranno con un cambiamento di temperatura.dovrà lavorare sull’assetto, perchè la SF-24 è apparsa in difficoltà. 16.