Patric parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Lazio sul campo del Como, un 5-1 nel quale il classe 1993 spagnolo è anche andato Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com:parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della suasul campo del Como, un 5-1 nel quale il classe 1993 spagnolo è anche andato

Como-Lazio 1-5, gol e highlights: doppio Castellanos, reti di Pedro, Patric e Tchaouna

Leggi su Sky Sport l'articolo Como-Lazio 1-5, gol e highlights: doppio Castellanos, reti di Pedro, Patric e Tchaouna ...

Patric firma il terzo contro il Como, ecco le immagini del gol! – VIDEO

Gol Patric, prima rete in campionato per il difensore: è 1-3 per i biancocelesti al Sinigaglia

Gol Patric, il difensore spagnolo trova la prima rete in questo campionato e porta il risultato del Sinigaglia sul 1-3 La Lazio trova la rete del 3-1 contro il Como grazie al colpo di testa di Patric.

Como-Lazio, Patric a Sky: “Continuiamo con umiltà. Il mio gol…”

Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio della gara direttamente dal campo dello stadio Sinigaglia ...