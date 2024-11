Ilrestodelcarlino.it - La The Begin studia i correttivi dopo San Donà. Della Lunga: "Giocare al limite, serve continuità"

Thevolley Ancona domani in campo alle 20.30 a Mantova per la terza giornata di campionato di serie A3 maschile. I ragazzi di coach Dorehanno cominciato bene il campionato, con una vittoria benaugurante per 3-2 in casa al PalaRossini contro il San Giustino, quindi domenica scorsa la resa a Sanper 3-0. Sabato nuova trasferta, per Ferrini e compagni, altro viaggio alla ricerca di punti e alla "scoperta" di questo nuovo campionato, da formazione neopromossa. Ecco coach Doreche comincia analizzando la prova di San: "E' stata una sconfitta che ha portato un po' di riflessioni, perché giochiamo in una categoria che anche per me va un po' scoperta, partitapartita. Sanaveva giocatori di A3 conclamati, qualcuno anche da categoria superiore, a prescindere dal fatto che loro si considerino una squadra da salvezza.