missione è andare nelle scuole e dimostrare con la nostra presenza che le donne possono fare scienza". Parola di Lucia Sargentini, viareggina laureata in ingegneria nucleare nel 2011 all’Università di Pisa che ha partecipato mercoledì alla giornata di orientamento sul settore nucleare alle Benedettine. Lucia lavora alla in Francia alla Cea, e fa parte della generazione "tradita" dalla speranza del nucleare in Italia che ha trovato un futuro all’estero, rimanendo però legata al suo Paese e soprattutto alla missione di rendere il suo settore sempre più aperto alle donne. "Ci siamo resi conto che le femmine non sono abbastanza rappresentate nella scienza - afferma -. Lanazione.it - La missione di Lucia: "Più donne nella scienza" Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "Spesso le bambine si allontanano dalle materie scientifiche perché tendono a sentirsi sminuite, la nostraè andare nelle scuole e dimostrare con la nostra presenza che lepossono fare". Parola diSargentini, viareggina laureata in ingegneria nucleare nel 2011 all’Università di Pisa che ha partecipato mercoledì alla giornata di orientamento sul settore nucleare alle Benedettine.lavora alla in Francia alla Cea, e fa parte della generazione "tradita" dalla speranza del nucleare in Italia che ha trovato un futuro all’estero, rimanendo però legata al suo Paese e soprattutto alladi rendere il suo settore sempre più aperto alle. "Ci siamo resi conto che le femmine non sono abbastanza rappresentate- afferma -.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladi: "Piùnella scienza"; Uno spettacolo per ricordare la missionaria desiana suorPulici e le due consorelle uccise in Burundi;. Zuppi in pellegrinaggio in Terra Santa: «Qui perché la pace è sempre insieme»; Imitatore, performer e attore: i tanti volti di Vincenzo De; “Creo vaccini contro la malaria”, la (dura) vita a Seattle e il cuore in Umbria | La storia di ...; LODI Stoffe e coperte all’uncinetto per addobbare l’Isola Carolina VIDEO; Approfondisci 🔍

La missione di Lucia: "Più donne nella scienza"

(msn.com)

"Spesso le bambine si allontanano dalle materie scientifiche perché tendono a sentirsi sminuite, la nostra missione è andare nelle scuole e dimostrare con la nostra presenza che le donne possono fare ...

Donne, bambini, poveri, laici. Il Sinodo fa camminare il popolo di Dio

(famigliacristiana.it)

Pubblicato il documento finale del Sinodo. Nessuna esortazione post sinodale, ma un documento che dà le linee guida per una Chiesa che vuole far contare di più tutti ...

Sinodo: documento finale approvato a maggioranza, la proposizione sulle donne quella con più voti contrari

(agensir.it)

"In forza del battesimo, uomini e donne godono di pari dignità nel Popolo di Dio. Eppure, le donne continuano a trovare ostacoli nell’ottenere un riconoscimento più pieno dei loro carismi, della loro ...

Donne Chiesa Mondo: il numero di novembre dedicato a violenza di genere e pensiero cristiano

(agensir.it)

Esce giovedì 31 ottobre il numero di novembre di Donne Chiesa Mondo, il mensile femminile de L'Osservatore Romano curato da Rita Pinci. Nel mese in cui cade la Giornata internazionale per l’eliminazio ...