La "guerra" dei ragazzini. Giro di vite alla malamovida. Controllati 170 minorenni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Operazione ad alto impatto nelle strade della movida dopo i frequenti casi di risse ed episodi di microcriminalità. Controllate 455 persone fra i 16 e i 30 anni e 170. A effettuare i servizi tra il 25 e il 30 ottobre nei principali luoghi di aggregazione cittadini, finalizzati al contrasto del fenomeno della criminalità giovanile, gli agenti della Questura di polizia di Monza. L’operazione si inserisce nel quadro di un progetto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine finalizzatointensificazione dei controlli di polizia nei confronti di ragazzi di giovane età, sempre più spesso coinvolti in episodi di devianza, che non di rado sfociano in attività illecite. L’attività, coordinata dSquadra mobile, ha visto il coinvolgimento, complessivamente, di circa 80 agenti e della polizia locale, con 2 unità cinofile.