Ius soli sportivo, via libera dal Consiglio comunale

Firenze, 1 novembre 2024 – Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una risoluzione sullo Ius soli sportivo. Nell'atto si impegna la sindaca Sara Funaro a farsi promotrice "verso il Parlamento per sostenere una legge che possa garantire il diritto di pieno accesso alla pratica sportiva, a tutti i minori nati in Italia e/o con background migratorio e senza cittadinanza italiana, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, ai quali sia riconosciuta la possibilità di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, di competere in tutti i campionati italiani, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani così come, per tutti i minori nati in Italia con evidente interesse confermato da una apposita commissione Coni".