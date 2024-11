Hockey A1, l'Azzurra chiude la settimana di fuoco al Dal Lago: sfida fra pari punti (Di venerdì 1 novembre 2024) Sulla carta una sfida ostica, di fatto la classifica al momento, dopo tre giornate, le vede appaiate a un punto. Si chiude la settimana di fuoco per l'Azzurra Hockey in A1 che sabato 2 novembre alle 20.45 affronta in casa Bassano per la quarta giornata di A1.La formazione di Sergi Punset Novaratoday.it - Hockey A1, l'Azzurra chiude la settimana di fuoco al Dal Lago: sfida fra pari punti Leggi tutto su Novaratoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Sulla carta unaostica, di fatto la classifica al momento, dopo tre giornate, le vede appaiate a un punto. Siladiper l'in A1 che sabato 2 novembre alle 20.45 affronta in casa Bassano per la quarta giornata di A1.La formazione di Sergi Punset

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A1, l'la settimana di fuoco al Dal Lago: sfida fra pari punti; L'conquista il primo punto in A1: pareggio a Giovinazzo;su pista, è amaro il ritorno in serie A1 di Novara: l’si inchina al Forte dei Marmi;pista, Punset (TR): «Brutto primo tempo in difesa»;A1, l'va a Giovinazzo e inizia la settimana di fuoco; TRNovara promosso in Serie A1, insieme al CGC Viareggio. Serie B, si qualifica il Valdagno; Approfondisci 🔍

Hockey, l'Azzurra ben figura ma va ko contro i campioni d'Italia

(today.it)

Ben figura, ma l'avversaria è più forte. Nella prima giornata di campionato di serie A1 l'Azzurra Hockey debutta al Pala Dal Lago con una sconfitta: ko 2-5 contro Forte dei Marmi. La formazione di ...

Hockey pista, la TR Azzurra impegnata nel recupero di Lodi

(lavocedinovara.com)

Hockey pista serie A1, risultati 3a giornata (26-27 ottobre): Giovinazzo – TR Azzurra Novara 3-3; Sarzana – Amatori Lodi 1-2; Monza – Valdagno 3-3; CGC Viareggio – Sandrigo 5-2; Montebello – Grosseto ...

Hockey A1, l'Azzurra va a Giovinazzo e inizia la settimana di fuoco

(novaratoday.it)

Tre partite in una settimana. Momento di fuoco per l'Azzurra Hockey di Sergi Punset che dopo la prima partita di A1 persa contro Forte dei Marmi è chiamata questa sera, 26 ottobe alle 20, ad ...

Hockey, è il giorno dell'Azzurra: debutto in A1 contro i campioni d'Italia

(novaratoday.it)

Il giorno dell'Azzurra Hoceky. Questa sera, sabato 12 ottobre alle 20.45, al pala Dal Lago si alza il sipario sulla serie A1 di hockey per la formazione novarese che ha conquistato sul campo la ...