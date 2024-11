Giudice Sportivo: ammende per Benevento e Crotone, un turno di stop per un giallorosso - Tempo di lettura: 2 minutiIl Giudice Sportivo ha posto la sua attenzione sulla gara Crotone-Benevento sanzionando entrambe le società per il comportamento dei propri tifosi. In particolare è stata inflitta una ammenda di 3.000,00 euro al club pitagorico “per avere, i suoi sostenitori posizionati: 1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; 2. Anteprima24.it - Giudice Sportivo: ammende per Benevento e Crotone, un turno di stop per un giallorosso Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: 2 minutiIlha posto la sua attenzione sulla garasanzionando entrambe le società per il comportamento dei propri tifosi. In particolare è stata inflitta una ammenda di 3.000,00 euro al club pitagorico “per avere, i suoi sostenitori posizionati: 1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; 2.

Il Giudice Sportivo della Lega Pro, dopo le gare del turno infrasettimanale, ha fermato per una giornata a Antonio Marino, difensore del Messina, espulso per doppia ammonizione nella sfida contro la C ...

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi ... 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti ...

