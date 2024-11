Cody e Gunther di Smackdown, che getta le basi per il loro match a Crown Jewel, un brivido mi ha percorso la schiena. Vedendo i loro volti, le loro smorfie di rabbia, ascoltando le loro parole e le reazioni della folla, mi sono reso conto di guardare due rivali naturali in procinto di collidere. Non è Roman Reigns, non lo è neppure Owens, il cattivo della storia di Cody. Il suo antagonista, la sua nemesi perfetta, è Gunther. Sia sul piano ontologico che su quello professionale; Hanno due filosofie lavorative contrastanti, due curriculum diversi e due “estrazioni” opposte. Il figlio di Dusty arriva in WWE anche grazie al suo cognome. Trova la porta principale aperta, e sin da subito partecipa alle storyline più importanti di allora. Zonawrestling.net - Cody vs Gunther: La sfida del secolo Leggi tutto su Zonawrestling.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zonawrestling.net: Guardando il confronto tradi Smackdown, che getta le basi per il loro match a Crown Jewel, un brivido mi ha percorso la schiena. Vedendo i loro volti, le loro smorfie di rabbia, ascoltando le loro parole e le reazioni della folla, mi sono reso conto di guardare due rivali naturali in procinto di collidere. Non è Roman Reigns, non lo è neppure Owens, il cattivo della storia di. Il suo antagonista, la sua nemesi perfetta, è. Sia sul piano ontologico che su quello professionale; Hanno due filosofie lavorative contrastanti, due curriculum diversi e due “estrazioni” opposte. Il figlio di Dusty arriva in WWE anche grazie al suo cognome. Trova la porta principale aperta, e sin da subito partecipa alle storyline più importanti di allora.

