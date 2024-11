Liberoquotidiano.it - Camilla Canepa morì dopo il vaccino anti-Covid, i pm: medici a processo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Nel 2021una dose del. Ieri, la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per alcunidell'Ospedale di Lavagna: non avrebbero seguito le linee guida per il riconoscimento della sindrome da trombocitopenia trombotica indotta da(Vitt). Per l'accusa, iavrebbero agito con negligenza omettendo esami essenziali per diagnosticare la patologia che ha uccisa la giovane. Nonostante la presenza di sintomi compatibili con la Vitt, tra cui mal di testa persistente e una recente vaccinazione con Astrazeneca, non sarebbero stati condotti esami specifici. Oltre all'omicidio colposo, contestato anche il reato di falso in atto pubblico.