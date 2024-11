Belve 2024 quando inizia? Ecco la data della prima puntata e gli ospiti che vedremo da Francesca Fagnani - quando inizia Belve? L’ultima stagione del programma di Francesca Fagnani ha riscosso un grande successo, soprattutto per ciò che riguarda l’intervista di Fedez dopo lo scandalo che ha travolto la sua ex moglie e l’azienda dolciaria Balocco. Gli ospiti della prossima stagione della trasmissione Rai Due sono attesissimi e per il momento, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata confermata la presenza di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia Ginevra. Ma chi saranno gli altri? I fan di Belve scalpitano! quando inizia Belve 2024? La prossima edizione di Belve dovrebbe iniziare il prossimo 19 novembre; a detta di Dagospia, infatti, Francesca Fagnani inizierà le sue interviste proprio con quella di Andrea Giambruno. Donnapop.it - Belve 2024 quando inizia? Ecco la data della prima puntata e gli ospiti che vedremo da Francesca Fagnani Leggi tutto su Donnapop.it (Donnapop.it - venerdì 1 novembre 2024)? L’ultima stagione del programma diha riscosso un grande successo, soprattutto per ciò che riguarda l’intervista di Fedez dopo lo scandalo che ha travolto la sua ex moglie e l’azienda dolciaria Balocco. Gliprossima stagionetrasmissione Rai Due sono attesissimi e per il momento, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata confermata la presenza di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia Ginevra. Ma chi saranno gli altri? I fan discalpitano!? La prossima edizione didovrebbere il prossimo 19 novembre; a detta di Dagospia, infatti,inizierà le sue interviste proprio con quella di Andrea Giambruno.

Belve 2024, quando inizia: gli ospiti e le interviste

La nuova edizione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, promette di fare scalpore con i suoi ospiti e le interviste senza filtri.

Belve, Andrea Giambruno è il primo ospite: quando inizia il programma

Belve 2024, quando inizia e chi saranno gli ospiti: “Andrea Giambruno da Francesca Fagnani”

È (quasi) tutto pronto per la nuova edizione di Belve, il fortunato talk show condotto in prima serata su Rai 2 da Francesca Fagnani in partenza martedì 19 novembre 2024.

Belve 2024, quando inizia: gli ospiti e le interviste

La nuova edizione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, promette di fare scalpore con i suoi ospiti e le interviste senza filtri. Diretta e a volte provocatoria, la giornalista renderà ...