Van Nistelrooy rende omaggio a Ten Hag e accenna al futuro del Manchester United

Leggi tutto 📰 Justcalcio.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 19:00:04 Il web non parla d’altro: L’allenatore ad interim delRuud vannon è riuscito a spiegare perché le cose non sono andate bene per Erik ten Hag nel club, ma ammette che all’olandese importava molto. Ten Hag è stato espulso all’inizio della settimana a seguito della sconfitta contro il West Ham in Premier League lo scorso fine settimana. L’allenatore dello Sporting Ruben Amorim subentrerà nelle prossime settimane, ma l’ex attaccante Vanrimarrà in panchina per qualche altra partita. Mercoledì ha esordito vincendo 5-2 contro il Leicester nella Coppa Carabao, prima di parlare ai media il giorno dopo. Su Ten Hag ha detto: “Sì, l’ho visto lunedì qui e gli ho parlato prima della partita, è molto deluso e commosso.