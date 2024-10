Ilrestodelcarlino.it - Un avvocato per la figlia di Alice Neri

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Modena, 31 ottobre 2024 – “La Corte d’Assise ritiene non sussistano conflitti di interesse tra la minore e il padre. Non si procederà alla nomina di un curatore speciale, come chiesto dalla procura”. Dunque, a rappresentare la bambina sarà il legale scelto da Nicholas Negrini, ma in ogni caso la piccola avrà un suodopo le perplessità dell’Udi sulla sua tutela. E’ stata questa la decisione assunta ieri mattina dalla presidente della Corte D’Assise, dottoressa Ester Russo, nell’ambito del delicato processo per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino, che vede alla sbarra il tunisino Mohamed Gaaloul. La presidente, dinanzi alla richiesta della procura a cui si sono ‘associati’ Udi e Casa delle donne, ha ribadito come “l’interesse di questo processo è l’accertamento della verità, non quello di veder condannato l’imputato”.