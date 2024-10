Spagna: 155 morti in alluvione in sola regione Valencia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – In un nuovo comunicato il Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi) ha fatto sapere che il numero di morti per l’alluvione nella sola regione di Valencia è di 155. “Il processo di recupero e identificazione delle vittime continua”, si legge nella nota. Lapresse.it - Spagna: 155 morti in alluvione in sola regione Valencia Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – In un nuovo comunicato il Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi) ha fatto sapere che il numero diper l’nelladiè di 155. “Il processo di recupero e identificazione delle vittime continua”, si legge nella nota.

