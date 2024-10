Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo al cantiere Roverella. Lo studentato avrà 24 posti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Proseguono i lavori neldeldove ieri per controllare l’avanzamento delle opere in programma, il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori hanno eseguito unnell’area didove proseguono i lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro “Conscoop” di Forlì e la società consortile cooperativa “Ceir” di Ravenna per un importo di 11.249.739,79 euro, finanziati dal Pnrr. Ilsi divide principalmente in quattro stralci, di cui il primo interessa la porzione di palazzo che si affaccia sulle vie Strinati e Dandini. Qui le ditte sono impegnate nella posa delle pareti divisorie necessarie alla creazione di nuovi ambienti e dei massetti. Al piano terra invece si procede con la realizzazione della cabina di media tensione e alla predisposizione degli impianti a servizio delle nuove funzioni.