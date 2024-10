Shadows of the Damned: Hella Remastered, la recensione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quella che stiamo vivendo può essere definita, senza ombra di dubbio alcuna, la remaster generation. Che si tratti effettivamente di voglia (economica) di riproporre gemme oramai perdute, in chiave moderna, o di un modo per far fronte ad una evidente crisi creativa dell’industry non è dato sapere. Fatto sta che, quasi a cadenza quotidiana, ci ritroviamo a scartabellare, sulle nostre fiammanti console next-gen, l’uno o l’altro titolo, con svariati lustri sulle spalle, in versione rimodernata e tirata a lucido. E’ questo, per l’appunto, il caso specifico di Shadows of the Damned: Hella Remastered, avente il compito di attualizzare quella piccola gemma oscura partorita dalla mente di Goichi Suda nell’oramai vetusto 2011. Game-experience.it - Shadows of the Damned: Hella Remastered, la recensione Leggi tutto 📰 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quella che stiamo vivendo può essere definita, senza ombra di dubbio alcuna, la remaster generation. Che si tratti effettivamente di voglia (economica) di riproporre gemme oramai perdute, in chiave moderna, o di un modo per far fronte ad una evidente crisi creativa dell’industry non è dato sapere. Fatto sta che, quasi a cadenza quotidiana, ci ritroviamo a scartabellare, sulle nostre fiammanti console next-gen, l’uno o l’altro titolo, con svariati lustri sulle spalle, in versione rimodernata e tirata a lucido. E’ questo, per l’appunto, il caso specifico diof the, avente il compito di attualizzare quella piccola gemma oscura partorita dalla mente di Goichi Suda nell’oramai vetusto 2011.

Ecco l'ennesima rimasterizzazione pigra, che si limita ad alzare frame rate e risoluzione e ripropone uno dei titoli più peculiari dell'era Xbox 360/PS3.

Il cacciatore di demoni Garcia Hotspur e il suo fido compagno Johnson tornano in Shadows of the Damned: Hella Remastered per un nuovo viaggio nell'inferno immaginato da Goichi Suda, Shinji Mikami ...

In questa recensione vi parleremo di Shadows of the Damned: Hella Remastered, la versione rimasterizzata dell'iconico titolo di Suda51.

