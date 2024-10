Saronno, ucraino ucciso a colpi di pistola: qualcuno sta nascondendo il killer? Intanto non si trova l’arma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Saronno, 31 ottobre 2024 – Tante piste, poche tracce. A dimostrazione della capacità di vivere da “fantasma” dell’albanese quarantenne che si ritiene abbia ucciso Vadym Usaty, il quarantaseienne di origine ucraina senza fissa dimora freddato da due proiettili al torace nella serata di domenica in un cortile di via Varese all’altezza del quartiere Retrostazione. Sfilza di accuse Il presunto assassino, identificato poche ore dopo il delitto dalle forze dell’ordine, ha una lunga serie di precedenti che vanno dalla rapina allo spaccio al tentato omicidio, nonostante ciò continuava a vivere d’espedienti spostandosi da un’area dismessa all’altra senza dare nell’occhio. Ma nelle aree che era solito frequentare le ricerche hanno dato esito negativo. Ilgiorno.it - Saronno, ucraino ucciso a colpi di pistola: qualcuno sta nascondendo il killer? Intanto non si trova l’arma Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Tante piste, poche tracce. A dimostrazione della capacità di vivere da “fantasma” dell’albanese quarantenne che si ritiene abbiaVadym Usaty, il quarantaseienne di origine ucraina senza fissa dimora freddato da due proiettili al torace nella serata di domenica in un cortile di via Varese all’altezza del quartiere Retrostazione. Sfilza di accuse Il presunto assassino, identificato poche ore dopo il delitto dalle forze dell’ordine, ha una lunga serie di precedenti che vanno dalla rapina allo spaccio al tentato omicidio, nonostante ciò continuava a vivere d’espedienti spostandosi da un’area dismessa all’altra senza dare nell’occhio. Ma nelle aree che era solito frequentare le ricerche hanno dato esito negativo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a colpi di pistola: qualcuno sta nascondendo il killer? Intanto non si trova l’arma; Varese, 46ennea colpi di pistola in centro a; Omicidio di, identificato chi hail senzatetto: ricerche in corso, anche in Svizzera; Uomoa colpi di pistola: altro omicidio dopo una lite;, 46ennea colpi di pistola; Omicidio a: la vittima è undi 46 anni,da un altro straniero per futili motivi; Approfondisci 🔍

Il killer di Saronno in fuga. Il blitz a Cairate e la pista della Svizzera

(ilgiorno.it)

Si cerca un quarantenne di origine albanese sospettato di aver ucciso, con due colpi di pistola, un senzatetto ucraino in un cortile di via Varese ...

Omicidio di Saronno, identificato chi ha ucciso il senzatetto: ricerche in corso, anche in Svizzera

(rainews.it)

Si chiamava Vadym Usatyi ed era nato in Ucraina, l'uomo ucciso domenica sera in un cortile di Saronno. Gli inquirenti che indagano sull'omicidio - i carabinieri di Saronno e la procura di Busto Arsizi ...

Varese, 46enne ucciso a colpi di pistola in centro a Saronno

(tg24.sky.it)

Ieri sera intorno alle 21 un uomo è stato colpito da due colpi di pistola al torace. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, la vittima, un 46enne senza fissa dimora di origini ...

Saronno, 46enne ucraino ucciso a colpi di pistola

(ticinonotizie.it)

Un ucraino di 46 anni è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato in centro a Saronno. L'uomo è stato colpito da due colpi di pistola al torace. Nonostante l'intervento del personale sanitario del ...