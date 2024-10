San Valentino Torio, maltrattava la moglie: divieto di avvicinamento per un 44enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 29 ottobre, a San Valentino Torio (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nei confronti di un 44enne del luogo indagato per “maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei riguardi della moglie. Le indagini, originate dalla denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato che in diverse circostanze avrebbe maltrattato la donna. Segui ZON. Zon.it - San Valentino Torio, maltrattava la moglie: divieto di avvicinamento per un 44enne Leggi tutto 📰 Zon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 29 ottobre, a San(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “dialla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nei confronti di undel luogo indagato per “maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei riguardi della. Le indagini, originate dalla denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato che in diverse circostanze avrebbe maltrattato la donna. Segui ZON.

San Valentino Torio, maltrattava la moglie: divieto di avvicinamento per un 44enne

