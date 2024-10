Roma, autocarro trasporta calcinacci senza autorizzazione: denunciato il conducente (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024- Ieri pomeriggio una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha fermato un furgone che trasportava calcinacci in via Ardeatina, altezza Tor Pagnotta. L’uomo alla guida, un cittadino di nazionalità nigeriana di 39 anni, è risultato in possesso di una patente falsa e privo dei titoli necessari al trasporto di rifiuti speciali. Al termine degli accertamenti di rito, il conducente è stato denunciato per uso di documenti falsi e, a carico suo e della ditta proprietaria del camion, sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sospeso dalla circolazione. Questo intervento si inserisce nella più ampia attività  di contrasto portata avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare gli illeciti legati al mancato rispetto delle normative sulla tutela ambientale. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024- Ieri pomeriggio una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha fermato un furgone chevain via Ardeatina, altezza Tor Pagnotta. L’uomo alla guida, un cittadino di nazionalità nigeriana di 39 anni, è risultato in possesso di una patente falsa e privo dei titoli necessari al trasporto di rifiuti speciali. Al termine degli accertamenti di rito, ilè statoper uso di documenti falsi e, a carico suo e della ditta proprietaria del camion, sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sospeso dalla circolazione. Questo intervento si inserisce nella più ampia attività  di contrasto portata avanti dalla Polizia Locale diCapitale per contrastare gli illeciti legati al mancato rispetto delle normative sulla tutela ambientale.

