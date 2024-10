Ilgiorno.it - Orologi presi di mira da San Siro a corso Como. Ma due sono imitazioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre rapine diin poche ore. Martedì, prima vittima dei banditi è stato un bielorusso di 42 anni che alle 19.30 in piazzale Selinunte, nel quartiere popolare di San, è stato avvicinato da due nordafricani che gli hanno strappato il suoo Ulysse Nardin da 10mila euro per poi scappare. Poco dopo le 6, lo scenario si sposta in zona, per l’esattezza in via Bonnet, dovestatidiun italiano di 28 anni e un argentino di 27. Ai rapinatori, cinque uomini stranieri, è andata peggio del previsto perché siportati via delle: quella di un Audemars Piguet e di un Rolex da poche centinaia di euro. In entrambi i casi è intervenuta la polizia