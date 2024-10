MotoGP, Davide Tardozzi precisa: “Nessun ordine di squadra a Sepang. Bastianini lotta per il terzo posto” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nessun team order a Sepang, almeno per il momento. È questa l’indicazione che arriva da casa Ducati in vista del GP della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2024 che sarà caratterizzato dall’ennesima grande sfida tra Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia, divisi solo da diciassette punti nella classifica piloti. Il Team Manager della scuderia di Borgo Panigale, intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì, ha precisato che non ci saranno particolari ordini di squadra nel corso delle due gare, rimarcando l’importanza della lotta tra Enea Bastianini e Marc Marquez per il terzo posto. “Non abbiamo parlato Enea, lui lotta con Marc per la terza posizione in classifica, terzo è molto meglio che quarto – ha detto Tardozzi – Al momento non ci sono ordini di squadra”. Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi precisa: “Nessun ordine di squadra a Sepang. Bastianini lotta per il terzo posto” Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)team order a, almeno per il momento. È questa l’indicazione che arriva da casa Ducati in vista del GP della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2024 che sarà caratterizzato dall’ennesima grande sfida tra Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia, divisi solo da diciassette punti nella classifica piloti. Il Team Manager della scuderia di Borgo Panigale, intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì, hato che non ci saranno particolari ordini dinel corso delle due gare, rimarcando l’importanza dellatra Eneae Marc Marquez per il. “Non abbiamo parlato Enea, luicon Marc per la terza posizione in classifica,è molto meglio che quarto – ha detto– Al momento non ci sono ordini di”.

