(Adnkronos) – l'attore e stuntman Giovanni Cianfriglia, caratterista in numerosi film d'azione, poliziotteschi, spaghetti western e peplum, è Morto all'età di 89 anni a Anzio, Roma, dove era nato il 5 aprile 1935. Esordì giovanissimo come comparsa e controfigura dell'attore e culturista statunitense Steve Reeves nel film "Le fatiche di Ercole" (1958), grazie al suo fisico prestante e atletico. Giovanni Cianfriglia è apparso in 17 pellicole interpretate da Bud Spencer e Terence Hill, quasi sempre in ruoli di comparsa durante le scene di rissa: tra di essi "Anche gli angeli mangiano fagioli" (1973), tutti e quattro i film di "Piedone" (1973-1980), "altrimenti ci arrabbiamo!" (1974), "I due superpiedi quasi piatti" (1977), "Lo chiamavano Bulldozer" (1978), "Pari e dispari" (1978), "Occhio alla penna" (1981), "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981), "Banana Joe" (1982).

Morto Giovanni Cianfriglia, l'attore e stuntman 'in lotta' con Bud Spencer e Terence Hill

Attore, caratterista in tanti film d'azione, poliziotteschi, spaghetti western e peplum, controfigura dell'attore e culturista Steve Reeves

Lutto ad Anzio per la scomparsa di Giovanni Cianfriglia, attore e stuntman che negli anni ha avuto modo di lavorare su set di film importanti. Dal litorale romano alle pellicole con Bud Spencer e Terence Hill

Anzio in lutto per la scomparsa, all'età di 89 anni, di Giovanni Cianfriglia, attore e stuntman noto per la partecipazione a film amatissimi

