Mercurio nel tonno in scatola spaventa i consumatori, i rischi per la salute in Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le crisi si stanno facendo sentire su tutti i fronti, anche in quello gastronomico. Il tonno in scatola Italiano è avvelenato dal Mercurio? Le istituzioni rispondono L'articolo Mercurio nel tonno in scatola spaventa i consumatori, i rischi per la salute in Italia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Mercurio nel tonno in scatola spaventa i consumatori, i rischi per la salute in Italia Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le crisi si stanno facendo sentire su tutti i fronti, anche in quello gastronomico. Ilinno è avvelenato dal? Le istituzioni rispondono L'articolonelin, iper lainproviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ? LIVE! Atalanta-Monza si riparte | Pedro PereiraCarnesecchi 47?; Approfondisci 🔍

Il tonno in scatola italiano è contaminato dal mercurio? L'allarme partito dalla Francia

(informazione.it)

Il tonno in scatola è ampiamente contaminato da mercurio, una sostanza dannosa per la salute. A lanciare l’allarme l’Ong Bloom che, insieme a Foodwatch, chiede… Leggi ...

Allarme mercurio nel tonno in scatola: oltre la metà dei campioni analizzati supera i limiti di legge

(ilmessaggero.it)

Una nuova inchiesta condotta dalle Ong ambientaliste Bloom e Foodwatch ha rivelato risultati allarmanti sulla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in vari Paesi europei, tra ...

Mercurio nel tonno in scatola: qual è la marca che ne ha di più e com'è la situazione in Italia

(informazione.it)

In una nuova inchiesta della Ong Bloom sono state testate scatolette di tonno provenienti da diversi Paesi europei, con risultati sorprendenti e preoccupanti: tutto il tonno è contaminato da mercurio, ...

Tonno in scatola contaminato da mercurio: è rischioso per la salute?

(tg24.sky.it)

Il tonno in conserva venduto in vari Paesi europei, tra cui anche l’Italia, contiene mercurio, sostanza potenzialmente nociva per la salute. E’ quanto emerso in una recente ricerca, che ha alimentato ...