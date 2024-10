Ilrestodelcarlino.it - Medicinali cinesi, processo al farmacista

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo i controlli dei carabinieri del Nas nella parafarmacia cinese nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, sotto accusa è finito il titolare, un 53enne. Avrebbe importato, senza avere le necessarie autorizzazioni, almeno 442 confezioni diprodotti in Cina. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, si è svolta la prima udienza delche vede imputato Guiliang Li, rappresentante legale della Farmacina, parafarmacia di via Einaudi, nella zona commerciale di Civitanova. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Francesca D’Arienzo, l’uomo avrebbe importato, in assenza delle autorizzazione per l’immissione sul mercato, almeno 442 confezioni die integratori prodotti in Cina, tutti con indicazioni solo in lingua straniera.