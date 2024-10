Mattarella: Risparmio fondamentale per il benessere delle persone e loro futuro (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal Risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del tema Risparmio è esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Mattarella: Risparmio fondamentale per il benessere delle persone e loro futuro Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal, risorsa per il, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del temaè esso stesso valore per ilfamiglie e del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla Giornata mondiale del. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

