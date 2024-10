Lettera43.it - Matilde Lorenzi, folla ai funerali per l’ultimo addio alla sciatrice 19enne

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Migliaia di persone si sono radunate davantichiesa di San Lorenzo, a Giaveno, per idi, lamorta a 19 anni mentre si allenava in Val Senales. Presente anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi insieme con i vertici dell’Esercito (il generale Salvatore Camporeale e il generale Michele Risi, comandante delle truppe alpine) di cui la giovane faceva parte. Vicinobara, il suo cappello da alpina. Papà Adolfo, mamma Elena e i fratelli Giosuè, Matteo e Lucrezia si sono stretti in un lungo abbraccio sul sagrato assieme al fidanzato di, Federico. Vicino al feretro, ricoperto di rose rosse e bianche, tutti i compagni e le compagne di squadra del centro sportivo dell’Esercito che hanno portato gli sci di. Presente anche la campionessa del mondo Marta Bassino.