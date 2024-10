Matilde Lorenzi, folla ai funerali della sciatrice morta in Val Senales (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne della Nazionale juniores, tesserata con l'Esercito, morta in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. I funerali sono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - è stato osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado. "Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004, e lunedì hai deciso di andartene via di fretta. Ma io voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori - ha detto tra le lacrime Elena, la mamma di Matilde Lorenzi, durante la cerimonia funebre. "Eri riservata, ti aprivi con calma - ha aggiunto - ci hai donato tantissimo. Tg24.sky.it - Matilde Lorenzi, folla ai funerali della sciatrice morta in Val Senales Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unadavanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di, la19enneNazionale juniores, tesserata con l'Esercito,in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciaiVal. Isono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - è stato osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado. "Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004, e lunedì hai deciso di andartene via di fretta. Ma io voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori - ha detto tra le lacrime Elena, la mamma di, durante la cerimonia funebre. "Eri riservata, ti aprivi con calma - ha aggiunto - ci hai donato tantissimo.

