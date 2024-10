Mamma e sorella Matilde | Vuoto immenso

Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 11.15 "Ci lasci un, devastante, mi manca l'aria da lunedì. Sono sicura che sarai proprio tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuta come. Buona discesa libera Matildina". Così, in lacrime, Lucrezia Lorenzi,ai funerali della,la sciatrice 19enne morta in allentamento lunedì scorso. E la:"19 anni fa hai voluto arrivare in fretta e lunedì hai deciso di andare via altrettanto in fretta.Voglio ringraziarti perché papà e io abbiamo avuto la fortuna d'essere scelti da te"