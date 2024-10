Lutto nel calcio italiano, addio al papà di Fabio Quagliarella (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un grave Lutto ha colpito il vip italiano, che purtroppo ha perso il suo papà. La notizia della morte dell’uomo è arrivata nella giornata di giovedì 31 ottobre e in tanti stanno piangendo ora la sua dipartita. Distrutto dal dolore soprattutto il mondo dello sport, visto che suo figlio è stato un grande calciatore. E ora sta facendo i conti con una perdita davvero devastante. Il Lutto che ha colpito il vip italiano ha coinvolto anche tantissima altra gente comune, oltre alle società di calcio nelle quali ha militato il figlio. La morte del suo papà ha lasciato tutti senza parole e affrontare questa mancanza non sarà facile per nessuno. Tra i primi a commentare c’è stata la squadra giovanile della Virtus Junior Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli), terra nativa di entrambi. Leggi anche: “La vita è assurda e tremenda”. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un graveha colpito il vip, che purtroppo ha perso il suo. La notizia della morte dell’uomo è arrivata nella giornata di giovedì 31 ottobre e in tanti stanno piangendo ora la sua dipartita. Distrutto dal dolore soprattutto il mondo dello sport, visto che suo figlio è stato un grande calciatore. E ora sta facendo i conti con una perdita davvero devastante. Ilche ha colpito il vipha coinvolto anche tantissima altra gente comune, oltre alle società dinelle quali ha militato il figlio. La morte del suoha lasciato tutti senza parole e affrontare questa mancanza non sarà facile per nessuno. Tra i primi a commentare c’è stata la squadra giovanile della Virtus Junior Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli), terra nativa di entrambi. Leggi anche: “La vita è assurda e tremenda”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inalla leggenda della nazionale | Tifosi sotto choc;Totò Schillaci, eroe delle notti di Italia 90. Camera ardente allo stadio di Palermo; È morto un protagonista della Nazionale italiana,nel; Totò Schillaci è morto,all’eroe di Italia ’90: ilè in; L'Italia piange Totò Schillaci. In migliaia ai funerali per l'ultimo saluto - Palermo, sugli spalti omaggio dei tifosi in ricordo di Totò Schillaci;a Totò Schillaci:in, aveva 59 anni; Approfondisci 🔍

Mondo del calcio senza pace, lutto devastante: addio a 25 anni

(milanlive.it)

Un altro lutto straziante ha colpito il mondo del calcio: addio al giovane portiere, aveva appena 25 anni. Ecco chi era ...

Calcio in lutto: addio alla leggenda della nazionale | Tifosi sotto choc

(interdipendenza.net)

Il calcio piange un grande uomo di calcio, ha lasciato un ricordo nella nazionale italiana, i tifosi si stringono al dolore della famiglia ...

“Sarai per sempre con noi” Bruttissimo lutto nel mondo del calcio, addio allo storico calciatore italiano: purtroppo non ce l’ha fatta

(bigodino.it)

Morto ex presidente del Pescara calcio, Vincenzo Marinelli. È stata una delle figure più centrali del mondo del calcio degli ultimi 30 anni ...

Lutto nel calcio italiano, è morto l’ex arbitro Gussoni: aveva 90 anni

(calcionews24.com)

Lutto nel calcio italiano con l’annuncio della morte di Cesare Gussoni, ex arbitro di Serie A e figura di spicco dell’Associazione Italiana Arbitri L’Associazione Italiana Arbitri, tramite un comunica ...