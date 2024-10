Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 81-73, Eurolega basket in DIRETTA: la EA7 prova di nuovo a scappare

Scopri di più su questa notizia su Oasport.it✔ CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93-86 BELINELLI TIENE IN VITA! Tripla pazza a 1’31” dalla fine, 20 per lui! Time out! 93-83 CAUSEUR! Tripla buttandosi fuori dal campo! Ma che roba è!! 90-83 LA TRIPLA DI BELINELLI! Ormai il catch and shoot dai blocchi è il SUO movimento! 90-80 Fallo tecnico per, Mirotic per il +10. 89-80 Sbaglia Bolologna con Cordinier che forza (forse con fallo),dall’altra parte ancora con Mirotic! 87-80 Fallo in attacco ingenuo di Dimitrijevic. 87-80 Arriva il momento di Mirotic! Movimento su Mirotic e ancora +7, ultimi 3 minuti! 85-80 E Shengelia risponde con l’affondata al ferro! 85-78 LA RISPOSTA DI MIROTIC!-7! 82-78 NON FINISCE MAI QUESTA PARTITA! Morgan dall’angolo per il -4! 82-75 Si muove rapida la palla per, Shengelia appoggia il -7.