La mossa cinese contro i dazi | blocco degli investimenti in Europa

Come ritorsione contro le sanzioni sulle auto elettriche, il governo cinese ha chiesto alle sue case automobilistiche di bloccare qualsiasi investimento nei paesi europei che le hanno supportate

