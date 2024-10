La DANA il fenomeno atmosferico che ha colpito Valencia (Di giovedì 31 ottobre 2024) La DANA, acronimo di “Depresión Aislada en Niveles Altos,” è un fenomeno meteorologico tipico delle regioni mediterranee, causato da un’area di bassa pressione che si isola dalla corrente a getto alle alte quote atmosferiche. Quando si verifica, questa depressione si carica di umidità e può portare a precipitazioni intense e prolungate, anche sotto forma di La DANA il fenomeno atmosferico che ha colpito Valencia L'Identità. Lidentita.it - La DANA il fenomeno atmosferico che ha colpito Valencia Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La, acronimo di “Depresión Aislada en Niveles Altos,” è unmeteorologico tipico delle regioni mediterranee, causato da un’area di bassa pressione che si isola dalla corrente a getto alle alte quote atmosferiche. Quando si verifica, questa depressione si carica di umidità e può portare a precipitazioni intense e prolungate, anche sotto forma di Lailche haL'Identità.

