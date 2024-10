Metropolitanmagazine.it - Israele contro UNRWA: agghiacciante indifferenza internazionale

Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un membro dell’ONU, quale, mette al bando un’agenzia onusiana per continuare a violare il diritto: il caso. Il recente voto del Parlamento israeliano per vietare le operazioni dell’, l’Agenzia delle Nazioni Unite che da oltre settant’anni fornisce assistenza ai rifugiati palestinesi, sta sollevando profonde preoccupazioni a livello. Definito “scandaloso” dall’stessa, il divieto rischia di compromettere gravemente l’assistenza umanitaria in una Gaza già devastata da una crisi inarrestabile. La decisione israeliana segue l’accusa di presunti legami tra dipendenti dell’agenzia e Hamas, un’accusa che l’ha respinto categoricamente, rivendicando la neutralità della sua missione umanitaria.