Iodonna.it - Il tenore ha scherzato sulla disputa tra Kim e Kourtney, che se lo sono conteso per cantare alle rispettive nozze

Leggi tutto 📰 Iodonna.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’amore dell’America per Andrea Bocelli è pressoché sconfinato. Negli Stati Uniti la passione per la voce deldi Lajatico è enorme, confermata dalla presenza del cantante in una delle trasmissioni più seguite, The Tonight Show, late night della Nbc condotto da Jimmy Fallon. «Bentornato Andrea, ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo. Tutti amano la tua voce», ha detto il presentatore a Bocelli. E, nel corso dell’intervista, non ha potuto fare a meno di fargli notare come il suo talento sia arrivato a far litigare due sorelle del clan Kardashian.