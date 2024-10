Ilrestodelcarlino.it - Fine misteriosa di un volontario, morto a Kiev dopo un mese di coma

(Di giovedì 31 ottobre 2024) San Bendetto del Tronto (Ascoli), 31 ottobre 2024 – Ènell’ospedale di, pareundi, il cittadino italiano Massimiliano Galletti. Aveva 59 anni e risiedeva con la famiglia a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, dove lavorava come messo notificatore per il Comune rivierasco. Le ragioni della sua presenza in Ucraina, nel pieno del conflitto con la Russia, non sono ancora ben note. La notizia del decesso, avvenuto lunedì 28 ottobre, è arrivata ieri mattina tramite PEC all’Amministrazione comunale da parte dell’Ambasciata italiana in ucraina e sono stati proprio i colleghi di lavoro i primi a riceverla.